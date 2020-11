Informativ und aktuell DBZ 24/2020

Um das Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ sollte es eigentlich am 7. und 8. November 2020 auf der Geest-Elbe-Posta in Holvede bei Buxtehude gehen. Wegen der Coronapandemiebeschränkungen fällt die Veranstaltung aus – nicht aber das Belegprogramm. Im Angebot sind verschiedene Pluskarten mit Leuchttürmen aus Ost und West. Die beiden Sonderstempel sind in Weiden/Berlin zu erhalten:…