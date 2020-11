Weihnachtsbriefmarken der Citipost

Unter dem Motto „Verschicken Sie einen Weihnachtsbaum!“ gibt die LVZ Post ihre diesjährige Weihnachtsbriefmarke heraus. Das weihnachtliche Motiv eines hübsch geschmückten Weihnachtsbaumes ziert die Marke. Die 75 Cent-Briefmarke ist gültig für den Versand eines Standardbriefes innerhalb Deutschlands. Die Briefmarke mit dem weihnachtlichen Motiv ist im LVZFoyer im Peterssteinweg 19 in Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen, im…

Der Briefmarken- und Münzen-Sammler-Verein Löhne und Umgebung muss seine geplante 18. Briefmarken- und Münzenbörse am 8. November 2020 wegen der Coronabeschränkungen absagen. Den Beleg wird es aber geben: Der Umschlag würdigt den ersten Tatort-Krimi „Taxi nach Leipzig“. Damals führten Kommissar Trimmel seine Ermittlungen in die DDR. „Hauptdarsteller“ war neben Walter Richter als Kommissar Trimmel der…

Um das Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ sollte es eigentlich am 7. und 8. November 2020 auf der Geest-Elbe-Posta in Holvede bei Buxtehude gehen. Wegen der Coronapandemiebeschränkungen fällt die Veranstaltung aus – nicht aber das Belegprogramm. Im Angebot sind verschiedene Pluskarten mit Leuchttürmen aus Ost und West. Die beiden Sonderstempel sind in Weiden/Berlin zu erhalten:…