Portoerhöhung bei US Postal Service für 2021 angekündigt

in Europa und Übersee

by Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung

Portoerhöhung für die Kunden der US-Post: Der United States Postal Service hat bei der Postal Regulatory Commission (PRC) einen Antrag auf Preisänderungen eingereicht, die am 24. Januar 2021 in Kraft treten sollen. Sollte die Portoerhöhung genehmigt werden, steigen die Preise für „First-Class Mail“ um etwa 1,8 Prozent und für andere Kategorien um 1,5 Prozent. Obwohl die Portoerhöhung für Mailing Services auf dem Verbraucherpreisindex basieren, erfolgt die Anpassung im Sinne von „wettbewerbsfähigen Preisen“ für internationale Versanddienste hauptsächlich orientiert an den US-Marktbedingungen. Die Gouverneure glauben, dass diese neuen Tarife den Postdienst wettbewerbsfähig halten und der Agentur die erforderlichen Einnahmen bringen werden.

Bei einer positiven Bewertung durch die PRC (Postregulierungskommission in den USA) enthalten die neuen Tarife keine Preiserhöhung für eine „First-Class Mail Forever„“-Briefmarke, diese kostet weiterhin 55 Cent. Der zusätzliche Unzenpreis für Briefe erhöht sich auf 20 Cent, der Preis für 1 Unze Post auf 51 Cent und die Preise für Postkartenmarken steigen auf 36 Cent. Einzelne 1-Unzen-Pauschalpreise bleiben unverändert bei 1 US-Dollar.

Die vorgeschlagene Portoerhöhung für Mailing Services umfasst:

Produkt Aktuelle Preise Geplante Preise Buchstaben zusätzliche Unze (n) 15 Cent 20 Cent Buchstaben (gemessen 1 Unze.) 50 Cent 51 Cent Inlandspostkarten 35 Cent 36 Cent Buchstaben (1 Unze.) 55 Cent 55 Cent (keine Änderung) Wohnungen (1 Unze.) $ 1 $ 1 (keine Änderung)

Die Postregulierungskommission wird die Preise überprüfen, bevor sie in Kraft treten.

Quelle: https://about.usps.com/newsroom/national-releases/2020/1009-usps-announces-new-prices-for-2021.htm