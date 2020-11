Informativ und aktuell DBZ 25/2020

Ein Kapitel wird geschlossen: Chefredakteur Torsten Berndt blickt auf die Ganzsachen-Ausgaben zu den Oster- und Weihnachtspostfilialen zurück. Die Schampuskorken werden da wohl nicht knallen, sehr wohl geht es aber im Titelthema um „Schampus und Revolution“. Autor Walter Köcher widmet sich dem Geburtstag und dem Schaffen von Friedrich Engels. Neben diesen Themen und weiteren postgeschichtlichen Beiträgen lesen Sie wie immer auch Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in der Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis unten auf dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 25/2020 kommt am 20. November 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Schampus und Revolution – Vor 200 Jahren wurde Friedrich Engels geboren

Es kommt nicht so oft vor, dass Wuppertal im Zentrum des Interesses steht – dieser Tage allerdings blicken viele Augen in Richtung Bergisches Land. Ein prominenter Sohn der Stadt wurde dort vor 200 Jahren geboren. Genau gesagt, erblickte Friedrich Engels in Barmen das Licht der Welt, noch 110 Jahre bevor Wuppertal durch eine Fusion zustande kam. Autor Walter Köcher stellt Ihnen die Strahlkraft dieses Revolutionärs unter philatelistischen Gesichtspunkten ab Seite 12 vor.

Letzte Ausgaben 2019: Die Ganzsachen der Oster- und Weihnachtspostfilialen

Jahr für Jahr richtet die Deutsche Post in ausgewählten Gemeinden österliche und weihnachtliche Postfilialen ein. Dort beantworten Osterhase, Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann Briefe von Kindern – bis 2019 mit Eigenausgaben der Ganzsachen. 2020 kamen dann gewöhnliche, mit Freimarken frankierte Umschläge zum Einsatz. Auf den Seiten 26 und 27 blicken wir zurück.

20 Jahre UNESCO-Welterbe Wachau: Frei fließende Donau

Auf ihrer mehr als 2800 Kilometer langen Reise durchfließt die Donau kaum eine Landschaft, in der sich Natur, Kultur und Menschenwerk zu einer derart einzigartigen Symbiose vereinigen wie in der Wachau. Unser Autor, Prof. DI Christian Schuhböck würdigt dieses UNESCO-Welterbe auf den Seiten 50 und 52.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.