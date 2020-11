Deutsche Post behält Stempelung bei

Auch nach der Einführung von Briefmarken mit Matrixcode behält die Deutsche Post die Stempelung bei. Wie die DBZ in Heft 26/2020 meldet, werden auch Mischfrankaturen zwischen Briefmarken mit und ohne Matrixcode möglich sein. Heft 26/2020 kommt am 4. Dezember in den Einzelhandel. Abonnenten sind schneller informiert, denn sie finden ihr Heft planmäßig am 1. oder 2. Dezember im Hausbriefkasten.

Titelabbildung: Uwe Kensing