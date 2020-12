Informativ und aktuell DBZ 26/2020

Es weihnachtet von Neuseeland bis zum Polarkreis und Nikolaus von Myra darf natürlich auch nicht fehlen. In der neuen DBZ dreht sich nicht Alles, aber doch Vieles um die Festtage. Ab 5. Dezember gibt es die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 26/2020 im Zeitschriftenhandel. Freuen Sie sich in der neuen Ausgabe auch auf zahlreiche weitere lesenswerte Beiträge unserer Autoren – sie haben sich wieder umgehört, was es in Deutschland, Europa und der ganzen Welt Neues gibt.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Stempel, Automatenmarken, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee u.v.m. sind wie immer in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also garantiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften und unser Rätsel mit Gewinnspiel runden das Heft ab.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Ochs, Esel und andere – Nicht im Neuen Testament zu finden

Ochs und Esel erscheinen schon in den frühesten erhaltenen Darstellungen des Weihnachtsgeschehens aus dem vierten Jahrhundert an der Krippe. Autor Axel Brockmann untersucht in seinem Titelthema ab Seite 10, wie die Tiere, die im Neuen Testament nicht in diesem Zusammenhang erwähnt werden, zu ihrer Omnipräsenz gelangten.

Fliegender Heiliger: Legenden ranken sich um den Fürsprecher der Schwachen

Nach seinem Tod am 6. Dezember, irgendwann im vierten Jahrhundert, machte der Bischof Nikolaus von Myra eine Karriere als Schutzheiliger und schließlich als Geschenkebringer und Süßigkeitenverteiler. Redakteurin Birgit Freudenthal begibt sich mit Ihnen auf den Seiten 18 und 20 auf die Spuren des byzantinischen „Superheiligen“ in Europa und beleuchtet seinen Aufstieg zum Fürsprecher der Schwachen und sozialen Randgruppen.

Weltspiegel: Briefmarkenuniversum

Machen Sie sich bereit durch die unendlichen Weiten des philatelistischen Universums. Unsere Autoren waren wieder für Sie unterwegs und haben ab Seite 50 Themen wie Welterbe, den Tag des Bodens, Bräuche und Bienen oder auch die neue Star-Trek-Briefmarke recherchiert. Lesen Sie alles Neue in Warp-Geschwingdigkeit (oder auch langsamer) …

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.