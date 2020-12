Citipost unterstützt Spendenaktion für Göttinger KünstlerInnen mit einer Zuschlagsmarke

Am 8. Dezember 2020 bietet der Kieler Philatelistenverein ein umfangreiches Belegprogramm mit zwei Schwerpunkten: „Weihnachten auf See“ und „Erinnerung an die Kieler Straßenbahn“. Zehn Straßenbahnlinien verbanden einst die verschiedenen Kieler Stadtteile. Bereits in den 60er Jahren wurden nach und nach einige Linien eingestellt. Die Linie 4 befuhr als wichtigste Verbindung der Stadt noch bis 1985…