Das Ausgabeprogramm 2022: Die Themen

in Deutschland

by Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung

Die 52 Briefmarkenthemen für das Jahr 2022 stehen fest. Der Programmbeirat beim Bundesministerium der Finanzen wählte sie aus einer Vielzahl von Vorschlägen aus, die Bürger und Institutionen eingesandt hatten.

In der bedrückenden Zeit der Corona-Pandemie sind Märchen und Sagen eine gute Möglich­keit, Kindern und Jugendlichen etwas vorzulesen oder sie zu motivieren, solche Geschichten zu lesen. Daher dürfen sich Kinder – aber auch Erwachsene – freuen über Briefmarkenthemen wie „Grimms Märchen – Rumpelstilzchen“ aus der Serie „Für die Wohlfahrt“, „Benjamin Blüm­chen“ und die „Schlümpfe“ aus der Serie „Helden der Kindheit“ sowie über das Thema „Petterson & Findus“ und die Europa-Marke zum Thema „Geschichten, Mythen, Sagen und Märchen“.

Zudem steht das Jahr 2022 im Zeichen unterschiedlicher Jubiläen und besonderer Jahres­tage. So werden Hans-Jürgen Wischnewski und Otl Aicher zu ihrem 100. Geburtstag mit einer Briefmarke gewürdigt, des Weiteren Heinrich Schliemann und Gregor Mendel zu ihrem 200. Geburtstag und Annette von Droste-Hülshoff sowie Heinrich Heine zu deren 225. Ehren­tag. Aber nicht nur Personen feiern besondere Jubiläen, auch die Stadt Stendal erhält zu ihrem 1000-jährigen Bestehen eine Briefmarke, ebenso wie die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, die 450 Jahre alt wird.

Auch zu wichtigen gesellschaftspolitischen und kirchlich-sozialen Themen werden Marken erscheinen, wie zum Thema „Organspende“, zu „125 Jahre Deutscher Caritasverband“, „50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk“, „50 Jahre Weltumweltkonferenz von Stockholm“ und zur „Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe“, die in 2022 erstmals in Deutschland stattfinden wird. Fußballfreunde dürfen sich auf Marken zur WM 2022 und zum 125. Geburtstag von Sepp Herberger freuen.

Viele beliebte Serien werden fortgeführt, wie z.B. die Serie „Leuchttürme“ mit dem Leucht­turm Friedrichsort an der Ostsee, die Serie „Für die Jugend“ mit Motiven von Amphibien, die Serie „Aufrechte Demokraten“ zum 150. Geburtstag von Otto Braun sowie die Serien „Für die Umwelt“, „Tag der Briefmarke“ und „Weihnachten“.

Allein schon diese begrenzte Auswahl der Briefmarkenthemen 2022 zeigt, wie groß der Bildungsauftrag dieser kleinsten Kulturbotschafter unseres Landes ist. Vielleicht moti­viert das eine oder andere Thema, mal wieder einen Brief oder eine Postkarte mit einer schönen und interessan­ten Marke zu versenden. Alle 52 Markenthemen des Jahresprogramms 2022 finden Sie hier:

Themen Anzahl PWZ Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe 1 125 Jahre Deutscher Caritasverband 1 1000 Jahre Hansestadt Stendal 1 100. Geburtstag Hans-Jürgen Wischnewski 1 150. Geburtstag Otto Braun 1 50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk 1 100. Geburtstag Otl Aicher 1 225. Geburtstag Heinrich Heine 1 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff 1 450 Jahre Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1 200. Geburtstag Heinrich Schliemann 1 50 Jahre Weltumweltkonferenz von Stockholm 1 200. Geburtstag Gregor Mendel 1 Organspende 1 Postcrossing 1 Fußball WM 2022 1 75. Geburtstag David Bowie 1 Petterson & Findus 1 125. Geburtstag Sepp Herberger 1 Gemeinschaftsausgabe N.N. 1 Plusmarken Serie „Für den Sport“

zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Sporthilfe:

Nicht Olympische Sportarten (Fallschirmspringen, Wakeboarden, Faustball) 3 Serie „Für die Jugend“

zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.: Amphibien 3 Serie „Für die Wohlfahrtspflege“

zur Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Wohlfahrtspflege e. V.: Grimms Märchen – Rumpelstilzchen 3 Serie „Für den Umweltschutz“

N.N. 1 Serie „Weihnachten“

zur Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Wohlfahrtspflege e. V.: N.N. 1 Serien Serie „Aktuelles Thema” N.N. 2 Serie “Leuchttürme” Leuchtturm Friedrichsort 1 Serie “Europa” Geschichten und Mythen/Sagen 1 Serie „Tag der Briefmarke“ N.N. 1 Serie “Deutsche Fernsehlegenden” 1 Serie „Himmelsereignisse“ 1 Serie “Helden der Kindheit” 2 Serie „Bekannte Videospiele“ 1 Serie „Zeitreise Deutschland“ 1 Serie „Deutschland von oben“ 2 Serie „U-Bahn-Stationen“ 2 Serie „Junge Wildtiere“ 2 Serie „Deutsche Sehenswürdigkeiten“ 2 Serie „ Street Art “ 1 Serie „Superhelden“ 1 52