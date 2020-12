Informativ und aktuell DBZ 1/2021

Wir starten in einen neuen Jahrgang: Folgen Sie im Titelthema der neuen DBZ den Spuren der Heiligen Barbara. Michael Burzan nimmt Sie mit auf eine philatelistische Zeitreise. Außerdem gibt es einerseits eine Übersicht über viele neue Briefmarken auf unseren jährlichen Serviceseiten Postverwaltungen Spezial und andererseits können Sie mitmachen und die Schönste Briefmarke 2020 wählen – viel Spaß dabei!

Ab 18. Dezember gibt es die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 1/2021 im Zeitschriftenhandel. Freuen Sie sich in der neuen Ausgabe auch auf zahlreiche weitere lesenswerte Beiträge unserer Autoren – sie haben sich wieder umgehört, was es in Deutschland, Europa und der ganzen Welt Neues gibt.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Stempel, Automatenmarken, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee u.v.m. sind wie immer in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also garantiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften und unser Rätsel mit Gewinnspiel runden das Heft ab.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Auf Barbaras Spuren – Auf zahlreichen Kunstwerken abgebildet

Die Geschichte von Barbara soll sich gegen Ende des dritten Jahrhunderts zugetragen haben. Autor Michael Burzan begibt sich im Titelthema ab Seite 18 auf die Spuren der Heiligen und folgt den abwechslungsreichen Belegen, die er bei der Recherche zur Geschichte der Nothelferin gefunden hat.

Die Wahl der Schönsten: Beste Briefmarke 2020 steht zur Abstimmung

Blume? Landschaftspanorama? Pressefreiheit? Tatort? Feuerwehr? Otter? Kniefall von Warschau? Wickie? Maja? Die Auswahl ist groß – Schauen Sie selbst auf den Seiten 10 und 11! Stimmen Sie ab und seien Sie dabei, bei der Wahl zur schönsten Marke 2020. Viel Spaß und viel Glück beim Gewinnspiel!

Jahresvorschau 2021: Postverwaltungen Spezial

Unser Team hat wieder alles gegeben, um eine möglichst vollständige Vorschau auf die internationalen Neuheiten im kommenden Jahr zu erstellen. Freuen Sie sich auf die abwechslungsreiche Übersicht ab Seite 26.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Buntglasfenster mit dem Bild der Heiligen Barbara in der Kirche der Vorsehung Gottes in Jaworze, Polen © Hons084, CC BY-SA 3.0 pl, www.commons.wikimedia.org