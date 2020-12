Neue Ganzsache am 7. Januar

in Deutschland

by Torsten Berndt

Als die DBZ 1/2021 bei den meiste Abonnenten schon im Hausbriefkasten lag, meldete die Deutsche Post, dass am 7. Januar eine Ganzsache zum 275. Geburtstag Johann Heinrich Pestalozzis erscheint. Der Umschlag kostet einen Euro das Stück und ist bei der Versandstelle unter der Artikelnummer 152200390 postfrisch und unter der 000390EW5 mit Erstverwendungsstempel erhältlich. In Heft 2/2021, das am 8. Januar erscheint, stellen wir die Ganzsache ausführlich vor.