Digitaler Wandel: Erstmals mit Matrixcode

Am 4. Februar thematisiert eine Sondermarke den digitalen Wandel nicht nur. Sie verkörpert ihn auch. Als erste amtliche deutsche Ausgabe wird sie einen Matrixcode aufweisen. Die übrigen Werte des Februars erscheinen noch in klassischer Gestaltung. Im März zeigt dann die gesamte Tranche einen Matrixcode, wie aus verschiedenen gewöhnlich gut unterrichteten Quellen verlautet.

Über die Planungen der Deutschen Post bezüglich der Freimarken berichten wir in Heft 2/2021 Ihrer DBZ, das am 8. Januar in den Bahnhofsbuchhandel kommt. Abonnenten erhalten es deutlich früher. Sie sind schneller informiert und bezahlen pro Heft nur fünf Euro gegenüber 6,40 Euro im Einzelverkauf.

