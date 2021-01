Päckchen jetzt markenlos

in Deutschland

by Torsten Berndt

„Eine Frankierung mit Briefmarken ist bei Päckchen nicht zulässig.“ Einzig mit diesem Satz teilte die Deutsche Post ihren Kunden eine einschneidende Neuerung zum 1. Januar mit. Zu lesen ist er im aktuellen Gebührenheft. Eine vorherige Ankündigung dieser Einschränkung der Möglichkeiten, Briefmarken zu verwenden, erfolgte nicht. Auch die Presse wurde nicht vorab informiert.

Kunden, die sich auf Vorrat Briefmarken zu 3,79 Euro beschafft haben, können am Automaten Briefmarken ab 1 Cent aufwärts ziehen. Somit ist es dann möglich, eine Sendung ohne Überfrankatur aufzugeben. Ein Großbrief mit Übergabe-Einschreiben kostet beispielsweise 4,05 Euro. Mit der Marke zu 3,79 Euro und einer Automatenmarke zu 26 Cent ist er centgenau freigemacht. Alternativ kann eine mit der Marke zu 3,79 Euro frankierte, aber teurere Sendung in der Postfiliale eingeliefert werden. Die Schaltermitarbeiter drucken dann ein Etikett mit dem zusätzlichen Frankaturwert, beispielsweise besagten 26 Cent, und kassieren den Betrag in bar.

>>> Update vom 6. Januar: Dr. Jan Ulrich Clauss, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Jugoslawien und Nachfolgestaaten, sandte uns Abbildungen eines Flugblattes, das er in der Bonner Postfiliale erhalten hat. Demnach können die Briefmarken zu 3,79 und 4,50 Euro im ersten Halbjahr noch für Päckchen bei Einlieferung in der Filiale aufgebraucht werden. Das Flugblatt war uns beim Erstellen der Meldung nicht bekannt. Im Gebührenheft findet sich zu der Übergangsregelung kein Hinweis.