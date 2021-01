Klar unterscheidbare Auflagen

Das Folienblatt „Digitaler Wandel“ erscheint am 4. Februar in zwei Auflagen. Diese lassen sich eindeutig unterscheiden. Wie bei den Freimarken, die auf normalem und fluoreszierendem Papier gedruckt wurden, beispielsweise verschiedene Werte der Ausgabe „Bedeutende Deutsche“, bedarf es zur Feststellung der Auflage eines technischen Hilfsmittels.

In Heft 3/2021 Ihrer DBZ stellen wir das Folienblatt detailliert vor. Das Heft erscheint am 22. Januar. Abonnenten finden es am 19. oder 20. Januar planmäßig in ihrem Hausbriefkasten. Sie sind nicht nur schneller informiert, sondern sparen auch pro Heft 1,40 Euro gegenüber dem Preis im Einzelhandel.

