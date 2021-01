Blaue Stempel ab Februar

Ab Februar stempelt die Deutsche Post ausschließlich in Blau. Sie stellt auch die Farbe der Ersttags- und Sonderstempel um. Das teilte sie nunmehr mit. In den jüngsten Stempelinformationen erschienen die Ersttags- und Erstverwendungsstempel in einem Blauton, derweil der Sonderstempel und das Werbeklischee des Briefzentrums 52 Aachen, die beide im Februar aufgelegt werden, noch in Schwarz gezeigt wurden. Ob das Werbeklischee des Briefzentrums 10 Berlin-Zentrum die ersten Tage in Schwarz und dann in Blau abgegeben wird, werden wir ab dem 18. Januar sehen.

