Informativ und aktuell DBZ 2/2021

Wir starten mit einer besonderen Nachricht ins neue Jahr: Im April wechselt die Chefredaktion der DBZ. Torsten Berndt übergibt die Leitung an Birgit Freudenthal. Eine wichtige Personalie, doch Sie können sich natürlich auch weiterhin auf die gewohnt hohe Qualität Ihrer DBZ verlassen. Erstmal gibt es ab 8. Januar die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 2/2021 im Zeitschriftenhandel. Freuen Sie sich in der neuen Ausgabe auf ein Titelthema zum Orgelbau in Deutschland, besondere US-Marken und eine neue Stempelfarbe. Natürlich erwarten Sie auch zahlreiche weitere lesenswerte Beiträge unserer Autoren – sie haben sich wieder umgehört, was es in Deutschland, Europa und der ganzen Welt Neues gibt.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Stempel, Automatenmarken, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee u.v.m. sind wie immer in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also garantiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften und unser Rätsel mit Gewinnspiel runden das Heft ab.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Erste deutsche Orgel – Größte Kirchenorgel zählt 17 774 Pfeifen

2017 erklärte die UNESCO den Orgelbau und die Orgelmusik in Deutschland zum immateriellen Welterbe. Die erste deutsche Orgel wurde 826 in Aachen gebaut. Dietrich Ecklebe taucht ab Seite 10 in die Frühzeit dieser beeindruckenden Instrumente ein und stellt die entsprechenden philatelistischen Belege vor.

Neue Chefredakteurin: Birgit Freudenthal löst im April Torsten Berndt ab

Ein Wechsel steht an: Torsten Berndt verlässt den Verlag auf eigenen Wunsch. Seine Funktion bei der DBZ übernimmt Birgit Freudenthal. Sie tritt den Posten der Chefredakteurin zum 1. April kommenden Jahres an. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 7.

Polarphilatelie: Streit im Südatlantik

Am 6. November 2020 war es 200 Jahre her, dass Commander David Jewett mit dem Hissen der argentinischen Flagge die Islas Malvinas, im deutschsprachigen Bereich eher als Falklandinseln bekannt, für Argentinien offiziell in Besitz nahm. Harald Kuhl berichtet auf Seite 51 über einen Streit im Südatlantik.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Orgel von St. Denis in Amboise · www.pixabay.com