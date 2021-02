Frühzeitig Stempelung in Blau

Das Briefzentrum 37 Göttingen preschte vor. Bereits am 28. Januar stempelte es Standardsendungen in Blau statt Schwarz. Horst Hoppe, Vorsitzender der Hardegser Münz- und Briefmarkenfreunde von 1976, sandte den oben abgebildeten Briefausschnitt aus der Tagespost. Von DBZ-Leser Klaus Priesters erhielten wir den Scan einer blauen Entwertung der Großbriefsortiermaschine im Briefzentrum 06 Halle vom 29. Januar. DBZ-Autor Karlheinz Walz machte derweil die Probe aufs Exempel und erhielt einen vom Briefzentrum 74 Heilbronn am 29. Januar blau gestempelten Brief. Die drei Briefzentren stellten die Stempelfarbe also frühzeitig um, obgleich dies erst Zug um Zug im Februar geschehen sollte.

Letzttags- und Ersttagsbelege

Gibt es für Briefzentren und Postfilialen keinen festen Termin, können Philatelisten mit Unterstützung der Stempelstellen Letzttags- und Ersttagsbelege fertigen. Wie Alexander Edenhofer, für die Philatelie zuständiger Pressesprecher der Deutschen Post mitteilte, „haben die Stempelstellen die Anweisung, ab dem 4. Februar nur noch in blauer Farbe zu stempeln. Die einzigen Ausnahmen bilden Reklamationen von Belegen vor dem 4.2. und noch offene Stempelaufträge aus der Zeit vor dem 4.2.“

Wer sich also beeilt, kann einen Letzttagsbrief für den 3. und einen Ersttagsbrief für den 4. Februar in Berlin oder Weiden einreichen. Beide Stempelstellen verfügen über Handwerbestempel – Eigenwerbestempel – mit verstellbarem Datum. In Berlin gibt es zudem die Dauerwerbestempel des Deutschen Bundestages und des Museums für Kommunikation. Weiden führt den Dauerwerbestempel des Münchner Flughafens mit Hinweis auf das Lufthansa-Drehkreuz. Für jeden ist also etwas dabei.