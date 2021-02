117. Philatelistentag auf 2023 verschoben

Das Briefzentrum 37 Göttingen machte den Auftakt. Horst Hoppe, Vorsitzender der Hardegser Münz- und Briefmarkenfreunde von 1976, erhielt bereits in den letzten Januar-Tagen einen Brief, der blau maschinengestempelt war. Der Tagesstempel weist den 28. Januar aus. Oben zeigen wir einen Briefausschnitt. Doch auch das Briefzentrum 06 Halle mochte nicht bis zum Februar warten, wie BMS-Leser…

Was haben die Schriftstellerin Elke Heidenrech, der britische Formel-1-Rennfahrer Graham Hill und der Comiczeichner Matt Groening, der Erfinder der beliebten Simpson Familie, gemeinsam? Sie alle feierten am 15. Februar 1971 ihren Geburtstag. Aber an diesem Tag geschah noch etwas viel Einschneidenderes: Die britische Währung wurde auf das Dezimalsystem umgestellt. Bis dahin hatten zwölf Pence einen…