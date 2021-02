Informativ und aktuell DBZ 4/2021

Endlich einmal wieder könnten die Harzer über viel Schnee für Wintersport jubeln – doch die Corona-Beschränkungen machen Wintersportlern und Gastgebern einen dicken Strich durch die Rechnung. Das hält Autorin Carolin Köpp aber nicht davon ab, im Titelthema die Ursprünge des Wintersports in Deutschland zu erforschen und den Spuren in den Harz zu folgen. Zudem haben wir auch in dieser Ausgabe einen Beitrag aus dem Gebiet Social Philately: Autor Peter F. Baer stellt den Zeitungspionier Rudolf Mosse ausführlich vor. Abwechslung bieten auch die Weltspiegel-Beiträge dieser Ausgabe wieder – einer davon stammt aus der Feder von Dietrich Ecklebe und befasst sich mit den Grotten von Mogao.

Wenn Sie noch mehr über das neue Heft wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Stempel, Automatenmarken, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee u.v.m. sind wie immer in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Lesespaß ist also garantiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften und unser Rätsel mit Gewinnspiel runden das Heft ab.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: St. Moritz des Nordens – „Der Harz ist die Wiege des Wintersports“

Auch wenn der Wintersport trotz reichlich Schnees im Moment weitgehend coronabedingt ruht, weiß Autorin Carolin Köpp Interessantes vom Wintersport im Harz und dessen philatelistischer Bedeutung zu berichten. Ab Seite 10 beleuchtet Sie das Thema mit eindrucksvollem Bildmaterial und besonderen Belegen.

Zeitungszar Rudolf Mosse – Schöpfer des modernen Zeitungswesens

Wer waren dieser Rudolf Mosse und seine Vorfahren, damals noch Moses genannt? Eine Frage, der Autor Peter F. Baer aus dem Blickwinkel der Social Philately nachgeht. Im ersten Teil der Serie nähert er sich dem Schöpfer des modernen Zeitungswesens mit außergewöhnlichen Belegen an und erklärt deren Faszination und Botschaft ab Seite 26.

Weltspiegel: Die Mogao-Grotten

Neben vielen anderen abwechslungsreichen Weltspiegel-Themen aus Frankreich, Schweden, Spanien und Uruguay beleuchtet Autor Dietrich Ecklebe auf den Seiten 58 und 59 die Besonderheiten der Mogao-Grotten Chinas. Ein spannender Einblick in die Sammelwelt Asiens.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

