Philatelieschalter: Deutsche Post gibt neue Standorte bekannt

In Heft 4/21 Ihrer DBZ meldeten wir, dass die Philatelieschalter in den Postbank-Finanzcentern am 31. März letztmals öffnen. Stattdessen sollten neue Schalter in anderen Partnerfilialen eingerichtet werden. Deren Standorte lagen zum Redaktionsschluss des Heftes noch nicht vor.

Nunmehr präsentierte die Deutsche Post die Liste. Für Berlin bedeutet sie die erwartete Reduzierung der Zahl der Philatelie-Shops von vier auf zwei. Zugleich gelang es der Deutschen Post aber, ihr philatelistisches Angebot künftig am stark frequentierten Potsdamer Platz zu präsentieren. Bundesweit ändern sich vor allem Standorte. Allein die Schalter in Essen und Mannheim schließen wegen der geringen Nachfrage. Die Sammler müssen fortan nach Dortmund oder Karlsruhe fahren. Bereits ab Mitte März finden Sie die Philatelieschalter in folgenden Postfilialen:

Neuer Standort Philatelie-Shop Straße PLZ Ort Berlin-Prenzlauer Berg Greifswalder Str. 90 10409 Berlin Berlin 309 Potsdamer Platz 2 10785 Berlin Braunschweig 36 Nußbergstr. 16 38102 Braunschweig Dortmund 16 Deutsche Str. 4 44339 Dortmund Gütersloh-Spexard Verler Str. 287 33334 Gütersloh Frankfurt-Eschersheim Rhaban-Fröhlich-Str. 1 60433 Frankfurt am Main Hamburg 764 Graumannsweg 75 22087 Hamburg Kiel 31 Seekoppelweg 2 24113 Kiel Bremen 77 Bremerhavener Heerstr. 36a 28717 Bremen Erfurt 17 Otto-Knöpfer-Str. 2 – 4 99096 Erfurt Bonn 14 Am Burgweiher 51 53123 Bonn Düsseldorf-Mitte Wagnerstr. 9 40212 Düsseldorf Köln 43 Goethestr. 43 50858 Köln Dresden 72 Schweriner Str. 36 01067 Dresden Leipzig 24 Permoserstr. 2 04347 Leipzig Saarbrücken 15 Burbacher Markt 3 66115 Saarbrücken München 84 Lehrer-Götz-Weg 2 81825 München Münster 19 Warendorfer Str. 48 48145 Münster Nürnberg 119 Karl-Jatho-Weg 10 90411 Nürnberg Regensburg 17 Straubinger Str. 26 93055 Regensburg Karlsruhe 13 Kaiserstr. 14 76131 Karlsruhe Stuttgart 143 Kornbergstr. 44 70176 Stuttgart

Titelabbildung: Deutsche Post