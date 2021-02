Geschichte postalischer Alpenquerungen

In Corona-Zeiten brauchen die Philatelisten Geduld: Treffen sind unmöglich. Umso erfreulicher, dass einige Vereine sich sehr engagieren und dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche den Kontakt zu ihrem Hobby Briefmarkensammeln nicht verlieren. Ein Positiv-Beispiel zum Mutmachen und Nachahmen über die Jugendgruppe Laatzen bei Hannover zeigte das Norddeutsche Fernsehen in seiner Vorabendsendung „hallo Niedersachsen“ im Februar.…

Im März baut die Deutsche Post ihr Netz an Philatelieschaltern um. An den bisherigen Standorten in Postbank-Finanzcentern öffnen sie am 31. März letztmals. Bereits ab Mitte März eröffnet die Deutsche Post Philatelie-Shops in anderen Partnerfilialen. Die Liste der neuen Standorte liegt nunmehr vor. In Berlin zog die geringere Nachfrage eine Reduzierung von vier auf zwei…