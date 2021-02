Informativ und aktuell DBZ 5/2021

Das Dezimalsystem der Briten sorgte für viel Rechnerei und die ein oder andere gerunzelte Stirn. Wann und warum es abgeschafft wurde, erklärt Ihnen Autor Karlheinz Walz im Titelthema dieser Ausgabe. Lesen Sie außerdem, dass der höchste Berg der Welt nun wirklich nicht der Mount Everest ist, sondern dass er mitten in Deutschland steht, wie Autor Dietrich Ecklebe berichtet. Und schließlich blickt Harald Kuhl auf die schlimmste anzunehmende Katastrophe an Bord eines Versorgungsschiffes.

Wenn Sie noch mehr über das neue Heft wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Stempel, Automatenmarken, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee u.v.m. sind wie immer in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Lesespaß ist also garantiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften und unser Rätsel mit Gewinnspiel komplettieren das Heft.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Decimal Day – 50 Jahre Dezimalwährung im Vereinigten Königreich

Das kann man nun wirklich „Ende einer Tradition nennen“: Nach über 1000 Jahren schafften die Briten 1971 das auf die Angelsachsen zurückreichende Währungssystem ab und gingen zum Dezimalsystem über. Ein Schritt, der gut überlegt und geplant sein musste. Autor Karlheinz Walz zeigt die Hintergründe des Decimal Day im Titelthema ab Seite 14 auf.

Höchster Berg der Welt – Postbeförderung auf den Schmalspurstrecken im Ostharz

Der höchste Berg war der Brocken. Das haben Sie anders gelernt? Nun ja, lesen Sie, warum an der Aussage durchaus ein Fünkchen Wahres dran ist. Autor Dietrich Ecklebe weiht Sie außerdem ab Seite 22 ausführlich in die Geschichte der Ostharzer Schmalspurstrecken und die dortige Postbeförderung ein.

Polarphilatelie – Testfahrten in der Nordsee: Australiens RSV Nuyina

Das schlimmste anzunehmende Unglück der Seefahrt: Ein Feuer an Bord eines Versorgungsschiffes. Autor Harald Kuhl berichtet auf Seite 53 in seinem Polarphilatelie-Beitrag über diese schwierige Lage für den australischen Forschungseisbrecher RSV Nuyina.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: www.pixabay.com