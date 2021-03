Informativ und aktuell DBZ 7/2021

Mit der Deutschen Einheit vor gut drei Jahrzehnten waren auch Änderungen beim Briefporto verbunden. Walter Köcher betrachtet im Titelthema der Deutschen Briefmarken-Zeitung 7/2021, welche Angleichungsmaßnahmen vorgenommen wurden. In einem weiteren Beitrag begeben wir uns erneut auf Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn. Damit reagieren wir auf die vielen Leserreaktionen zu dem Beitrag von Dietrich Ecklebe in Heft 5/2021. Marius Prill erzählt außerdem auf philatelistische Weise etwas über die Geschichte der Mundharmonika. In den Rubriken Polarphilatelie und Luftpost gibt es wieder allerhand Belege aus fernen Regionen – ebenso wie im Weltspiegel, der Sie unter anderem nach Belgien, Tunesien und Rumänien entführt.

Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Stempel, Automatenmarken, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee u.v.m. sind wie immer in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Vor 30 Jahren Tariferhöhung – Einheit beim Briefporto

Noch bis zum 1. April 1991 galten in den westlichen und östlichen Bundesländern Deutschlands höchst unterschiedliche Posttarife. Dies nutzten Großversender aus den alten Ländern aus, um massenhaft Postsendungen in den neuen Ländern einzuliefern. Die Post reagierte mit der vorgezogenen Angleichung der Gebühren. Walter Köcher ruft im Titelthema ab Seite 12 die damaligen Ereignisse in Erinnerung.

Nochmals auf den Berg: Bahnpoststempel der Harzer Schmalspurbahnen

Der Beitrag „Höchster Berg der Welt“ in DBZ 5/2021 über die Bahnpost auf den Strecken der Harzer Schmalspurbahnen regte sehr interessante Leserreaktionen an, einschließlich einiger Hinweise auf weitere Belege mit Bahnpoststempeln. Dietrich Ecklebe hat dies zum Anlass genommen, sich ab Seite 22 nochmals mit dem Thema zu befassen.

Erfunden im 19. Jahrhundert – Die Mundharmonika

In Konzerthäusern und Opern spielt die Mundharmonika keine große Rolle, doch in Folksongs und Blues ist sie häufiger zu hören. Dabei vermag sie, markante und bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Marius Prill stellt das kleine Instrument mit großer Tradition auf den Seiten 20 und 21 vor.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt.

Foto: © TUBS – eigenes Werk; Elemente: Europe on the globe (red).svg (von TUBS), CC BY-SA 3.0, www.commons.wikimedia.org