Werte bewahren 7/2021: e-Paper

Wie man sich am besten auf einen Erbfall vorbereitet bzw. was man in die Wege leiten muss, wenn er unerwartet eintritt, lesen Sie in der neuen Sonderveröffentlichung „Werte Bewahren – Erben und Vererben“ des PHILAPRESS-Verlags. Außerdem geben Autoren und Händler wichtige Hinweise, wie Sammler ihre wertvollen Stücke erhalten und an die Nachkommen weitergeben können, um so auch späteren Generationen die Freude am Gesammelten zu erhalten. Das 32-seitige Heft liegt einer Teilauflage der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG 9+10/2021 (erscheint am 23. April 2021) bei und wird auf Anfrage gern auch kostenlos zugesandt.

Weitere Beiträge im Heft beschäftigen sich mit wichtigen Vorsorgemaßnahmen, der Bewertung und den Hintergründen von Sammlungsobjekten und der Bedeutung des Internets für das moderne Sammeln.

Viel Abwechslung und hilfreiche Informationen sind also garantiert.

