in Deutschland

by Torsten Berndt

Dieter Wolfs Spezialkataloge sind DBZ-Lesern bestens vertraut. Mit dem jüngsten Band wandte er sich Ausgaben zu, die post- und phil­ateliegeschichtlich ohnehin schon reichlich Stoff bieten, stellte die DDR die Ausgabe von Dienstmarken doch in den gerade einmal 20 Jahren ihrer Verwendung recht oft um. Wolf, ausgewiesener Experte für den Druck, schaute sich die Druckvermerke auf den unteren linken Eckrandstücken genauer an und entdeckte reichlich Besonderheiten. Jeder spezialisierte Deutschland-Sammler weiß natürlich, dass sich beide Druckereien, die Graphischen Werkstätten Leipzig und die unter der Firmierung Deutsche Wertpapierdruckerei verstaatlichte Sicherheitsdruckerei von Gie­secke & Devrient, variantenreich auf den Bogenrändern verewigten. Die Schreibweisen änderten sich, ebenso die Typografien. Diese Varianten erscheinen im Michel Deutschland-Spezial, dessen Umfang aber begrenzt ist.

Lücke perfekt geschlossen

Dieter Wolf schließt die Lücke in der Katalogisierung perfekt. Seine Systematisierung ist einfach nachvollziehbar, der Band übersichtlich gestaltet. Die Arbeit mit ihm dürfte jedem leicht fallen. So lernen wir Besonderheiten kennen, die teils in direkter Beziehung zu den Druckvermerken stehen, teils nur wegen ihrer Platzierung dazu gehören. Die leicht unterschiedliche Stellung einzelner Druckvermerke belegt, dass die Drucker dem Bogenrand nicht dieselbe Aufmerksamkeit schenkten wie den Marken selbst. Natürlich war auch die Zähnung des Bogenrandes für die Druckerei nicht ergebnisrelevant – die Philatelisten erfreuen sich der Varianten. Hinzu kommen Besonderheiten wie Strichleisten oder ein Viereck mit Punkt. Manche Besonderheit kostet gutes Geld – sofern sie überhaupt einmal angeboten wird. Spezialisierung bedeutet oft, lange suchen zu müssen.

Die Druckvermerke der DDR-Dienstmarken „Dienstmarken A–E“. Druckvermerke der DDR. Spezial-Katalog. Von Dieter Wolf, 118 Seiten, rund 500 Farbabbildungen, Format DIN A5, Spiralbindung. Preis: 18 Euro plus 2 Euro Versandkosten. Erhältlich bei Dieter Wolf, Zwickauer Str. 124, 04279 Leipzig, Tel. 0341 / 2336670, DeWe50@gmx.de.