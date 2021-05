Neuheiten Mai 2021: Sport, Tierschutz und Geschichte

Am 6. Mai erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG.

Für den Sport: Neue Olympische Sportarten – Baseball, Softball, Wellenreiten

Auch bei den kommenden Olympischen Spielen, die 2021 in Tokio stattfinden sollen, ergänzen diverse Sportarten das bisherige Programm. Manche Disziplinen feiern Premiere, andere kehren nach mehreren Jahren Pause auf die olympische Bühne zurück.

Baseball war zwischen 1984 und 2008 eine olympische Sportart. Softball gehörte von 1996 bis 2008 zu den Spielen. Wellenreiten ist zum ersten Mal Teil der Wettkämpfe.

In Tokio werden sowohl Frauen als auch Männer im Wellenreiten antreten. Bei dem Wassersport werden die Leistungen der Athleten nach dem Schwierigkeitsgrad der Wellen, der Geschwindigkeit und der Art der Manöver bewertet. Ihre Surfbretter sind Shortboards und ca. 183 bis 213 Zentimeter lang. Wellenreiten wurde in Polynesien erfunden. Von dort aus gelangte die Sportart nach Neuseeland und Hawaii.

Zwischen Softball und Baseball gibt es nur wenige Unterschiede. Beide Sportarten haben beinahe dieselben Regeln. Softball-Felder sind jedoch ungefähr ein Drittel kleiner. Die Schläger wiegen weniger. Geworfen wird nicht von oben, sondern von unten. Ein Softball ist größer und schwerer als

ein Baseball.

Erfunden wurde Baseball in den Vereinigten Staaten von Amerika. 1876 wurde die National League gegründet. 1901 entstand die American League. Beide werden vom Verband der Major League Baseball organisiert.

Baseball- Spielfelder setzen sich aus drei Zonen zusammen, dem Außenfeld und dem Innenfeld sowie drei Laufmalen, „Bases“, und der Home Plate, einer vierten Base. Zwei Mannschaften aus neun Spielern treten gegeneinander an. Der Werfer, Pitcher, einer Mannschaft wirft den Ball in die Richtung des Schlagmannes, „Batters“, aus dem gegnerischen Team. Der Batter steht an der Home Plate. Zwischen ihm und dem Pitcher liegen 18 Meter Entfernung.

Hinter dem Batter befindet sich der Fänger, „Catcher“, der Feldmannschaft. Er fängt den Ball, wenn ihn der Batter nicht trifft. Geschieht dies drei Mal nacheinander, handelt es sich um einen „Strike“. Der Batter scheidet aus, ist „out“. Batter beabsichtigen, den Ball so zu schlagen, dass ihn die Spieler der Feldmannschaft nicht fangen können. Gelingt ihnen ein Schlag, versuchen sie, während der Ball unterwegs ist, möglichst viele Bases zu passieren. Der Schläger wird vorher fallen gelassen. Erreicht der Batter eine Base, bevor die Feldmannschaft den Ball gefangen oder aufgehoben und zu einem Mitspieler an der vom Batter angesteuerten Base, einem Baseman, geworfen hat, gilt er als sicher, save. Ein neuer Batter desselben Teams tritt an. Befindet sich der laufende Batter jedoch zwischen zwei Bases, ist er out.

Die Rollen der Teams werden gewechselt, wenn drei Batter einer Mannschaft out sind. Schafft es ein Batter, nach seinem Schlag alle Bases auf einmal zu durchlaufen, handelt es sich um einen „Home Run“.

Ein Baseball-Spiel umfasst neun Durchgänge, Innings. In jedem Inning greifen beide Mannschaften einmal mit ihren Battern an und verteidigen einmal als Feldmannschaft. Wenn es nach der Spielzeit unentschieden steht, wird das Match um ein Inning verlängert, bis ein Sieger ermittelt ist.

Entwurf: Thomas Herres

Ersttag: 6. Mai 2021

Wert: 80 + 40 Cent (Baseball), 95 + 45 Cent (Softball), 155 + 55 Cent (Wellenreiten)

Michel-Nr.: 3602, 3603, 3604

Philotax-Nr.: 3477, 3478, 3479

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151400047 (80 + 40 Cent), 151400048 (95 + 45 Cent), 151400049 (155 + 55 Cent), 151400050 (drei Werte)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé, Haarlem

Größe: je 34,89 x 34,89 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: jeweils „Gutes tun Mit Briefmarken helfen“, Grün des Markenmotivs, Rosa des Markenmotivs, Blau des Markenmotivs

Europa: Gefährdete nationale Wildtiere

Die Europa-Marken von PostEurop im Jahr 2021 sollen das Bewusstsein für Tierarten fördern, deren Existenz in den beteiligten Ländern bedroht ist. Die Deutsche Post verausgabt eine Sondermarke, die drei verschiedene Käfer zeigt.

Der Harzsporling- Düsterkäfer, lateinisch Mycetoma suturale, ist sechs bis siebeneinhalb Millimeter groß. Er ist ein Wildtier aus der Familie der Düsterkäfer, Melandryidae oder Serropalpidae. Ihre Mitglieder haben meistens eine dunkle, unauffällige Farbe. Darauf weist der Name hin, bedeutet „melas“ auf Griechisch doch „schwarz“ oder „dunkel“. Harzsporling-Düsterfkäfer besiedeln den Schwarzgebänderten Harzsporling, Ischnoderma benzoinum. Der Pilz steht in Bergmischwäldern auf dem toten Holz von Nadelbäumen. In Deutschland gibt es Harzsporling-Düsterkäfer in den bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald sowie im Schwarzwald.

Rindenschröter, Ceruchus chrysomelinus, gehören zur Familie der Schröter, Lucanidae. Sie haben eine Größe von elf bis 16 Millimetern. Ihr Körper glänzt schwarz. Ihre ausgeprägten Mundwerkzeuge sind vorne gestreckt. Männchen tragen zwei große Zähne und helle Haare an den Innenseiten. Rindenschröter bevorzugen totes, von Rotfäule befallenes Holz. Es stammt von Eichen, Weißtannen, Fichten, Birken und Schwarzerlen. Rindenschröter

sind in Deutschland in den bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald, im Hochspessart und Südschwarzwald zu finden. Außerdem existieren sie im Erzgebirge und im Harz.

Der Zottenbock, Tragosoma depsarium, gehört zur Familie der Bockkäfer, Cerambycidae. 18 bis 36 Millimeter groß, sind seine Fühler nach hinten gerichtet. Sein Aussehen ähnelt einem Ziegenbock. Auf griechisch bedeutet „tragos“ „Ziegenbock“ und „soma“ „Körper. Zottenböcke leben unter loser Rinde und an pilzbewachsenen Stämmen. Es handelt sich um totes Holz von Fichten, Kiefern und Tannen. Zottenböcke sind nachtaktiv. Es gibt sie in Deutschland nur im bayerischen Wald.

Entwurf: Thomas Serres, Fotos @ Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Ersttag: 6. Mai 2021

Wert: 80 Cent

Michel-Nr.: 3605

Philotax-Nr.: 3480

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104921

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke & Devrient GmbH, Werk Wertpapierdruckerei, Leipzig

Größe: 33 x 39 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Baumrinde

100. Geburtstag Sophie Scholl

Sophia Magdalena „Sophie“ Scholl kam am 9. Mai 1921 in Forchtenberg, das heute zu Baden-Württemberg gehört, zur Welt. 1942 gründete sie mit ihrem Bruder Hans die Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sie kämpfte gegen die nationalsozialistische Diktatur.

Am 18. Februar 1943 wurden Sophie und Hans Scholl verhaftet. Vier Tage später fand ein Prozess statt. Am selben Tag wurden die beiden zum Tode verurteilt und im Gefängnis München- Stadelheim hingerichtet.

Mehr über Sophie Scholl lesen Sie in Wilfried Lerchsteins Artikel auf den Seiten 22 bis 27 Ihrer DBZ 9-10/2021.

Entwurf: Detlef Behr, Foto @ manuel aicher

Ersttag: 6. Mai 2021

Wert: 80 Cent

Michel-Nr.: 3606

Philotax-Nr.: 3481

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104920

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 34,89 x 34,89 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weißer Grund, roter Balken, „So ein herrlicher sonniger Tag und ich soll gehen“ „Sophie Scholl 1921 bis 1943“

Folienblatt Überseequartier Hamburg

Am 6. Mai 2021 erscheint ein Markenset, das zehn selbstklebende Exemplare des Werts „Überseequartier Hamburg“ enthält. Es kostet 950 Cent. Vergeben wurden die Michel-Nummer FB 106 und die Philotaxnummer MH 240.

In nassklebender Form wurde die Marke am 1. März 2021 ausgegeben. Sie erhielt die Michel-Nummer 3593.

Die selbstklebende Sondermarke dieses Monats trägt die Michel-Nummer 3607 und die Philotaxnummer 3482. Die beiden Ausgaben haben mit 55 mal 30 Millimetern das gleiche Format. Anders als ihr nassklebendes Pendant, wurde der selbstklebende Wert im Mehrfarben-Offsetdruck bei Royal Enschedé in Haarlem, Niederlande hergestellt.