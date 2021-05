Post kündigt Portoerhöhung für 2022 an

Wie in jedem Jahr am Muttertag und am Vatertag werden viele Sammlerinnen und Sammler in besonderer Weise an ihre Eltern denken oder als Eltern bedacht werden. In unseren Kollektionen spiegeln sich die engen Familienbande aber nur selten. Wie wäre es, einmal ein persönliches Familienalbum anzulegen, das beide Perspektiven verbindet, das zur gemeinsamen Betrachtung und zu…