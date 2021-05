AN Post erhöht Porto in Irland

Die im Februar 2020 angekündigten Preiserhöhungen der irischen AN Post werden Ende Mai 2021 umgesetzt. Sie wurden im vergangenen Jahr verschoben, um die Belastungen der Verbraucher während des Corona-Lockdowns nicht zusätzlich zu steigern. Nach der Portoerhöhung am 27. Mai 2021 kostet der nationale Standardbrief 1,10 Euro (bisher 1,00 Euro). Dies ist die erste Erhöhung des nationalen Briefmarkenpreises seit mehr als vier Jahren. Sie wird mit dem Rückgang der Briefpost um 25 Prozent in diesem Zeitraum begründet. Im westeuropäischen Durchschnitt stieg der Preis inländischer Briefmarken in dieser Zeit um 28 Prozent.

Das internationale Standardbriefporto erhöht sich auf 2,00 Euro (derzeit 1,70 Euro). Eine Reduzierung der Flüge aus Irland um 80 Prozent während der Covid-19-Krise und ein ähnlicher Rückgang der Anzahl der Flüge zwischen internationalen Zielen haben dazu geführt, dass sich die Frachtkosten für AN Post im vergangenen Jahr vervierfacht haben. Die neuen internationalen Tarife, einschließlich einer neuen Zone für Australien und Neuseeland, decken diese Kosten nicht vollständig ab, aber die Frachtkosten werden voraussichtlich sinken, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden und mehr Flüge verfügbar werden.

Weitere Erhöhungen:

Rabatte von 34 Prozent auf Paketporto und 5 Prozent auf Briefpost für KMU über die AN Post Advantage Card werden bis zum Jahresende verlängert, um kleinen Unternehmen zu einer Erholung und einem Wachstum zu verhelfen.

Die Gebühren für den Versand von Einschreiben, großen Umschlägen und Paketen innerhalb Irlands werden nicht erhöht.

David McRedmond, CEO AN Post, kommentierte die Portoerhöhung: „Diese Erhöhungen sind notwendig, damit AN Post die erfolgreiche Umwandlung in ein modernes Netzwerk beschleunigen kann, das jeder Gemeinde im ganzen Land zur Verfügung steht. Wir bauen unsere Infrastruktur neu auf, um das Wachstum im E-Commerce zu unterstützen, erweitern unsere E-Fahrzeug-Flotte für eine schnelle und nachhaltige emissionsfreie Lieferung und entwickeln eine erstklassige Lieferstruktur für die Community und Unternehmen. Wir haben KMU während der Pandemie Portorabatte und kostenloses Postmarketing im Wert von mehreren Millionen Euro gewährt.“