Informativ und aktuell DBZ 12/2021

Die DBZ 12 2021 erscheint am 28. Mai 2021 – Hier einige Details zu Themen der Ausgabe:

Titelthema: Ende eines Mythos

Dass die Spiro-Brüder in der Mitte des 19. Jahrhunderts so genannte „Marken-Faksimiles“ verkauft haben, ist bekannt. Wenig erforscht waren bisher die Stempel, die man ebenfalls den Brüdern zugeschrieben hatte, die aber auf Fälschungen von anderen Markenkopierern ebenfalls zu finden sind. Gerhard Lang-Valchs weist ab Seite 16 nach, dass „nicht alles Spiro ist, was auf diesen Fälschungen glänzt“.

Radfahrt für den Frieden: Ein legendäres Rennen

Ein Radrennen sollte die Völkerfreundschaft der sozialistischen Länder ab 1948 auch nach außen hin sichtbar machen. In der Folge entwickelte sich die „Radfernfahrt für den Frieden“ zu einem äußerst beliebten und populären Großereignis. Jan Sperhake erinnert ab Seite 11 an das heute vergessene Sportereignis.

Social Philately: Katis Karriere auf Karten

Die Eiskunstläuferin Katarina Witt dominierte für ein Jahrzehnt „ihren“ Sport als erfolgreiche Athletin und „schönstes Kind des Sozialismus“. Und sie schrieb Ansichtskarten von fast allen Wettkampforten. Dietrich Mauersberg über „Katis Karten“ auf den Seiten 25 bis 28.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

