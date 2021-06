Topaktuell: Schätze bei Sotheby´s unterm Hammer

Sotheby’s New York freut sich, Three Treasures – Collected by Stuart Weitzman zu präsentieren, eine Live-Auktion von drei legendären Schätzen aus der persönlichen Sammlung des renommierten Modedesigners und Sammlers. Am 8. Juni 2021 um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) wird Sotheby’s die sagenumwobene und schwer fassbare Double Eagle Coin aus dem Jahr 1933 anbieten, die bei ihrer letzten Auktion im Jahr 2002 einen Weltrekord aufstellte. Und Philatelisten fiebern der Versteigerung des des einzigen erhaltenen Exemplars der Britisch-Guayana One-Cent Magenta ebenso entgegen, wie dem Verkauf des Inverted Jenny Plate Block, immerhin die bekannteste und begehrteste amerikanische Briefmarkenrarität.

Lassen Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen und schauen Sie sich am besten zur Vorbereitung dieses youtube-Video an: