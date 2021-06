Informativ und aktuell DBZ 13/2021

in Aktuelles Heft

Die DBZ 13/2021 erscheint am 11. Juni 2021 – hier einige Details zu Themen der Ausgabe:

Titelthema: Olme in Höhlen

Eine bizarre Landschaft offenbart sich dem, der in die Unterwelt mit ihren ver­schlungenen Höhlen­systemen hinabsteigt. Der Karst regt die Fantasie an – und ein harmloser Molch wird schon mal zum Drachen­kind. Dietrich Ecklebe zeigt, was die Kalk­steinlandschaft philate­listisch zu bieten hat.

US-Erstausgabe: Benjamin Franklin

Eine Erstausgabe eines Landes ist immer etwas Besonderes. Da machen auch die USA mit einem ihrer Gründerväter und Universal-Selfmade-Mann Benjamin Franklin keine Ausnahme. Für die Marke, ausgegeben ab 1847, lassen sich über hundert Farbvarianten nachweisen. Dr. Udo Groß rückt diesen Varianten mittels Röntgenspektroskopie wissenschaftlich zu Leibe.

Ella Fitzgerald: Stimmwunder des Jazz

Ohne formale Stimmbildung schaffte es Ella Fitzgerald als „First Lady of Song“ auf die großen Jazzbühnen in den USA und Europa. Sie beeinflusste die amerikanische Musikkultur nachhaltig und ist heute auch eine Ikone der schwarzen Community. Frauke Klinges Erinnerung an Ella Fitzgerald, die vor 25 Jahren starb, lesen Sie auf den Seiten 18 und 20.

