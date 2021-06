Junger Briefmarkensammler im Radio

„Das können Sie ganz schnell vergessen“, antwortet der Vorsitzende eines altehrwürdigen Münchner Briefmarkenvereins auf die Frage, ob es heutzutage noch junge Sammler gibt. Mit dem Nachwuchs schaut es bei den Philatelisten nicht so gut aus. Allenthalben ist von der Krise des einstbeliebten Zeitvertreibs die Rede. Das Briefmarkensammeln scheint heute so verstaubt zu sein wie die…

Unter dem Titel „Three Treasures – Collected by Stuart Weitzman“ sind einige der seltensten und teuersten Briefmarken und Münzen der Welt versteigert worden. Der Auszug aus der Sammlung des US-Schuhdesigners erzielte am 8. Juni in New York weit 30 Millionen Dollar. Die „Teuerste Briefmarke der Welt“ brachte bei der Auktion von Britisch-Guayana über eine Million Dollar…