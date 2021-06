Informativ und aktuell DBZ 14/2021

Umwelt- und Klimakatastrophe sind etwas aus dem Fokus geraten in den letzten, schwierigen Monaten. Doch wir müssen handeln. Anderenfalls verschwinden einzigartige Naturweltwunder wie das Great Barrier Reef und viele nur dort lebende Arten für immer von diesem Planeten. Im Titelthema „Weltwunder in Gefahr“ ruft Autorin Carolin Köpp zum schnellen Handeln auf und zeigt mit eindrucksvollen…

„G’Day“ – so sagt man „Guten Tag“ auf Australisch. Wenn in wir uns in unseren Breiten über den Sommer freuen, ist auf der anderen Seite der Erde Winter. Allerdings unterscheiden sich die australischen Wintertemperaturen – sie liegen oft um 20 Grad Celsius – nicht unbedingt wesentlich von denen des deutschen Sommers. Dort, „Down Under“, wie…