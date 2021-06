„Erlebnis: Briefmarken“-Teams vor dem Ende?

in Deutschland

by Harald Kuhl

Auflösung bisheriger Teams zum 30. Juni

Für die Ausgabe 14/2021 Ihrer DBZ war ein ausführlicher Beitrag über den Aktionstag der Deutschen Post am 1. Juli am Leuchtturm Tinsdal bereits fertig, als die Redaktion unmittelbar vor Drucktermin die Absage der Veranstaltung erreichte und die Post den lange angekündigten Sonderstempel zurückzog. Dann erreichten die DBZ-Redaktion Hinweise von Leserinnen und Lesern: Möglicherweise stünden weitere bereits angekündigte und fest eingeplante Veranstaltungen in Frage, da die Deutsche Post erhebliche Veränderungen bei ihren „Erlebnis: Briefmarken“-Teams plane.

„Neuerungen im dritten Quartal“

Traurige Gewissheit brachte eine Online-Meldung des Bundes Deutscher Philatelisten (www.bdph.de): Demnach teilte die Pressestelle der Deutschen Post in Bonn dem BDPh auf Anfrage mit, dass es „im dritten Quartal diesen Jahres rund um das Thema Erlebnis: Briefmarken Neuerungen geben“ werde. Weiter hieß es von der Post: „Zukünftig wird der Bereich sich stärker auf die Repräsentation bei philatelistischen Veranstaltungen fokussieren. In Kürze werden wir eingehender über die Neuausrichtung informieren.“

Für weitergehende Fragen war der zuständige Pressesprecher unmittelbar vor Redaktionsschluss für diese DBZ-Ausgabe nicht erreichbar.

BDPh protestiert

Als Reaktion auf diese Entwicklung hat der BDPh-Bundesvorstand in einer Sitzung am 25. Juni ein Protestschreiben an die Post beschlossen. Darin heißt es unter anderem:

„Seit einigen Tagen erreichen uns aus dem Kreis unserer Mitglieder, insbesondere von engagierten Vereinsvorsitzenden, vermehrt Hilferufe. […] Bereits getroffene Vereinbarungen über die Anwesenheit von Teams bei seit langem geplanten Veranstaltungen, der Einsatz von Sonderstempeln und die Möglichkeit zum Kauf von Briefmarken oder Ganzsachen werden plötzlich rückgängig gemacht bzw. abgesagt. Dies stellt auch einen wirtschaftlichen Schaden für die Vereine dar.

Auch ist für uns nicht erkennbar, wie künftig nicht nur philatelistische Veranstaltungen von der Post besucht werden sollen. Hier mahnen wir ein Konzept an, das auch für die Vereine einen akzeptablen Weg aufzeigt. Wir vermissen eine Planungssicherheit – und eben die Vertreter der Post bei Veranstaltungen. Dies wird auch mit Blick auf die bereits geplanten Termine in den kommenden Monaten deutlich.

Wir fordern deshalb im Namen unserer Mitglieder, Vereine und Landesverbände eine schnelle Rücknahme der Entscheidung, die EB-Teams aufzulösen. Sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil der deutschen Philatelie. Sie stellen die Verbindung zwischen Post und den Sammlern dar und unterstützen alle Beteiligten bei der Förderung unseres Hobbys. Die aktive Beteiligung des Teams hat immer auch einen wichtigen Beitrag zum positiven Image der Philatelie und damit auch der Post in Deutschland geleistet. […] Die Vereine als gute Kunden werden völlig unnötig vor den Kopf gestoßen. […]

Die Entscheidung, die EB-Teams aufzulösen und die Mitarbeiter anders zu beschäftigen, ist aus Sicht des Verbandes ebenso unverständlich wie falsch.“

Titelabbildung: „Erlebnis: Briefmarken“-Team bei der Arbeit, Foto: Wilhelm van Loo