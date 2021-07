Dynamo Dresdens „Dixie“ Dörner

Der private Postdienstleister PostModern mit Sitz in Dresden hatte am 12. April 2021 anlässlich des 70. Geburtstag von Fußballidol Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner eine selbstklebende Sondermarke zu 70 Cent herausgegeben. Ausgegeben wird die Marke in einem Markenheft zu zehn Stück. Während der ersten Woche nach dem Erscheinungstag war das Markenheft exklusiv im Fanshop des Fußballvereins Dynamo Dresden erhältlich. Seit dem 19. April läuft der Vertrieb unter https://shop.post-modern.de über den Online-Shop von PostModern. Die Erstauflage beträgt 300 000 Marken.

Briefmarken für Fans

PostModern hat in den vergangenen Jahren immer wieder Sonderbriefmarken zum Thema Dynamo Dresden veröffentlicht. Auf einem Briefmarkenbogen zum 60-jährigen Vereinsjubiläum war der nun geehrte „Dixie“ Dörner mit weiteren Spielern schon einmal vertreten. Schaut man in Dörners Trophäenschrank, so finden sich dort nicht nur Meistertitel und Pokalsiege, sondern auch eine olympische Goldmedaille sowie diverse Auszeichnungen als Fußballer des Jahres in der DDR. Während seiner Karriere spielte der Inbegriff eines klassischen Liberos in mehr als 450 Begegnungen für Dynamo Dresden und blieb seinem Verein immer treu. Nach Ende der aktiven Laufbahn nahm er auf verschiedenen Trainerstühlen Platz, aber zu seinem Verein zog es ihn am Ende doch zurück. Diese Verbundenheit ist ist ein Grund dafür, warum Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner weiterhin so viel Anerkennung nicht nur bei Fußballfans in der Region genießt. red