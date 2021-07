Informativ und aktuell DBZ 15/2021

in Aktuelles Heft

Auf ein Wort

Kurz vor Redaktionsschluss hatte Ihre DBZ Gewissheit. Die Deutsche Post löst zum 1. Juli die „Erlebnis: Briefmarken“-Teams auf, die Mitarbeiter werden abgefunden, sollen irgendwo im Konzern untergebracht werden oder müssen sehen, wo sie bleiben. Rabiater geht es kaum: Mitten im gerade wieder anlaufenden philatelistischen Betrieb nimmt man allen Veranstaltern in der Philatelie die Planungssicherheit und schert sich keinen Deut um deren Finanzen und die katastrophale Wirkung auf alle Beteiligten. Bei allen wirtschaftlichen Überlegungen des Konzerns ist die Auflösung in gar keinem Fall nachvollziehbar und völlig unnötig, schrieben doch die EB-Teams als mobile Verkaufsstellen keine roten Zahlen. Gute und sympathische Öffentlichkeitsarbeit für Post und Philatelie sieht anders aus.



Birgit Freudenthal, Chefredaktion

Die DBZ 15/2021 erscheint am 9. Juli 2021

Kultur der Bronzezeit: Erst Troja, dann Mykene

Beeindruckende Goldfunde, zahlreiche Gräber und eine bronzezeitliche Burganlage: Erst entdeckte Heinrich Schliemann Troja und danach auch noch Mykene. Der Altertumsforscher, der die Richtigkeit der Werke Homers beweisen wollte, wähnte sich am Ort Agamemnons. Heute eher fraglich. Fest steht: Die Grabungen brachten eine unbekannte Kultur ans Licht. Dietrich Ecklebe geht auf Spurensuche.

Weggefährte Napoleons: Louis-Lazare Hoche – General in Deutschland

Wer kennt eigentlich Louis-Lazare Hoche? In Frankreich wird die Erinnerung an diesen General der Revolution und Weggefährten Napoleons wachgehalten, denn er galt als Vorbild für Ausgleich und Verständigung. Beerdigt ist er in Deutschland. Hartmut Fueß kennt die ganze Geschichte.

