Briefmarken vom Lösch Depot Leipzig

by Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung

Seit vielen Jahren ist das Lösch Depot Leipzig Vertriebspartner der LVZ Post. Nun gibt es auch die erste gemeinsame Briefmarkenedition der beiden regionalen Unternehmen. „Bereits seit 2010 arbeiten wir mit der LVZ Post zusammen und haben heute in weitestgehend allen Filialen in Leipzig und dem Leipziger Umland diesen Service fest im Angebot. Der Verkauf der LVZ-Post-Briefmarken und das Versenden der Briefe wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Umso mehr freuen wir uns jetzt, mit unseren „eigenen“ Briefmarken an den Start gehen zu können. Die passenden Motive waren schnell gefunden und wir sind gespannt auf die Reaktionen unserer Kunden. Denn mit den stolzen Worten von Geschäftsführer Mario Theisinger: ,Welches Unternehmen hat schon seine eigene Briefmarke?´“

Die Edition beinhaltet alle fünf Wertstufen – von der Postkarte bis zum Maxibrief – welche für den deutschlandweiten Versand genutzt werden können. Die Briefmarken sind in den Lösch-Depot-Filialen mit LVZ-Post-Angebot im Postleitzahlengebiet 04xxx sowie im LVZ-Post-Webshop und im LVZ-Foyer im Peterssteinweg 19 in 04107 Leipzig erhältlich. Bitte beachten Sie: Das LVZ-Foyer im Peterssteinweg 19 in Leipzig hat zurzeit Sonderöffnungszeiten. Die LVZ-Geschäftsstellen sind momentan noch geschlossen.