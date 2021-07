Gewitter abgezogen

Großartige Erinnerungen werden wach an die am tasmanischen Postschalter gekaufte Briefmarke der olympischen Goldmedaillen-Gewinnerin Cathy Freeman, die ich noch wenige Tage zuvor im Olympiastadion von Sydney zur Goldmedaille habe laufen sehen. Australien tobte und war voller Stolz – Australier, die ich später traf, hörten mir sofort aufmerksam zu, wenn ich sagte: „I saw Cathy win.“…