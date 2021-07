SocialPhilately 3-21

in SocialPhilately

by Stefan Liebig

„Es begann auf der Reeperbahn“ – das ist schon ein wirklich außergewöhnliches Titelthema: Michael Burzan liefert ausführliche Einblicke in die Korrespondenz der Beatles, für deren beginnende Karriere bekannterweise Hamburg eine besondere Rolle spielte.

Lassen Sie sich aber zunächst von Prof. Richard Zimmerl aufzeigen, was die Social Philately für Schätze zu bieten hat, was den Reiz dieses Sammelgebietes ausmacht und welche Chancen für die Zukunft der Philatelie der Autor in der Social Philately sieht.

Darüber hinaus erwarten Sie anhand ausgewählter Sammlerstücke weitere faszinierende Reisen in die Geschichte von 4711, in die Biografie eines Olympiasiegers im Feldhandball und in die Schatzkisten von Händlern und Auktionatoren.

