Informativ und aktuell DBZ 17/2021

Die DBZ 17/2021 erscheint am 6. August 2021 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

100. Geburtstag Gene Roddenberrys: Gesellschaftsparabel

Mit Star Trek™ schuf Gene Roddenberry eines der erfolgreichsten Formate des 20. Jahrhunderts. Die Serien und Kinofilme des amerikanischen Drehbuchautors und Produzenten spiegeln die Faszination dafür, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn Wissenschaft und Technologie so weit vorangeschritten sind, dass die Menschheit das Universum bereist. Dabei behandelt Star Trek™ gleichzeitig philosophische Fragen und Probleme, die auch heute aktuell sind. Am 19. August 2021 jährt sich Gene Roddenberrys Geburtstag zum 100. Mal. Grund genug, in den Star-Trek™-Kosmos einzutauchen und seine Spuren in der Welt der Philatelie zu entdecken.

Deutschland spezial – Schwerpunkt: Zukünftige Events

Ein Erlebnis, auf das die Sammlerfreunde gern verzichtet hätten, ist die Auflösung der „Erlebnis: Briefmarken“-Teams. Welche Konsequenzen das für die Philatelie insgesamt haben wird, ist noch nicht abzusehen. Klar ist: Die Post ist bemüht, die Wogen zu glätten und hat auf Druck der Vereine und des BDPh zugesagt, „Event-Teams“ zu Veranstaltungen zu schicken. Mehr dazu in Deutschland spezial.

Weltspiegel: Italien, Türkei und USA

Der Nationalpark Alta Murgia in Italien, das Museum für Kommunikation in Polen, ein türkischer Entertainer und ein überaus vielseitiger Briefmarkenentwerfer in den Vereinigten Staaten von Amerika und noch einiges mehr sind Themen, die unsere Mitarbeitenden und Autoren für Sie recherchiert und aufbereitet haben.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt.

