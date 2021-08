Münzenmarkt 35 – e-Paper

„Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden“, sagte Münzhändler Jacopo Strada (1507–1588) über seine Zunft. Dem gilt es natürlich nachzugehen und genau dies macht das MM-Team im MünzenMarkt 35. Im Titelthema greift Ursula Kampmann das Zitat des vor etwa 500 Jahre wirkenden Zitatgebers auf und schlägt einen Bogen in die heutige Zeit. Das und…

Als vor 75 Jahren durch die französische Militärverordnung Nr. 57 das Land Rheinland-Pfalz geschaffen wurde, gab es dazu wenig Beifall aus der Bevölkerung. Sowohl geschichtlich als auch wirtschaftlich verfügte das von den Franzosen „zusammengewürfelte Territorium“ nur über wenige Gemeinsamkeiten. Das am 30. August 1946 gegründete Bundesland „aus der Retorte“ umfasste die ehemals bayerische Pfalz, Teile der…

Wie die Deutsche Post den Markt dominiert – eine Thematik, der sich der Deutschlandfunk in einem interessanten Beitrag widmet. Die Deutsche Post hat noch immer etwas von einem Monopolisten: Sie dominiert das Geschäft bei Brief- und Paketzustellung. Von der Coronakrise hat das Unternehmen kräftig profitiert. 67 Milliarden Umsatz und ein Gewinn vor Steuer in Höhe…