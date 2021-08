Motorräder aus niederländischer Fabrikation

Hans van Dissel von der 1992 gegründeten der Stiftung für historische Motorraddokumentation hat den beiden Designern Anne Schaufeli und Huub de Lang vom studio 026, einem Grafikbüro aus der Kleinstadt Velp, umfangreiches Fotomaterial zu Verfügung gestellt. Das Designerduo hat daraus – im Auftrag der niederländischen Post (PostNL) – eine Auswahl für einen aktuellen persönlichen 10er-Kleinbogen mit gerahmten historischen Maschinen aus niederländischer Fabrikation getroffen. „Wir wussten wenig oder nichts über historische Motorräder“, gesteht Anne Schaufeli freimütig über den Beginn ihrer Arbeit. Nach der Beschäftigung mit dem Thema „aber umso mehr.“



Normalerweise bevorzuge sie perfekte Geometrie, sagt Schaufeli. Aber bei diesem Auftrag wollte sie bewusst „die Rahmen durchbrechen und nicht mit einem Bild im Bild arbeiten“. Ihr Ziel sei es gewesen „dass alle Briefmarken zusammen ein Ganzes bilden und die einzelnen Briefmarken dennoch nicht an Aussagekraft einbüßen.“ So ist es dem Designer-Duo gelungen, sich mit dem Kleinbogen in individueller Bildsprache zu artikulieren und gleichzeitig an die zehn heimischen Motorradmarken – Altena, Batavus, Cyrus, DMF, Eysink, Gazelle, Hulsmann, Sparta, Simplex und Vulkaan – zu erinnern.

1977 hatte die niederländische Rockband „Normaal“ einen nationalen Sommerhit namens „Oerend Hard“, was etwa höllisch schnell bedeutet. Es geht um zwei Motorradfahrer, Bertus und Tinus, die ständig halsbrecherisch auf ihren Norton- und BSA-Zweirädern unterwegs sind. Warum die beiden Biker zwei britische Maschinen favorisierten, wo es doch zahlreiche niederländische Fabrikate gibt, wie wir dem aktuellen Kleinbogen entnehmen können, ist nicht überliefert.

Die Deutsche Briefmarken Zeitung kritisiert in ihrer Ausgabe 16/2021, die Post NL habe mit ihrem aktuellen Markenbogen – der ausschließlich Krafträder mit Verbrennungsmotor vorstellt – versäumt, auf die zunehmende Postzustellung mit E-Bikes zu verweisen.