Informativ und aktuell DBZ 18/2021

Die DBZ 18/2021 erscheint am 20. August 2021 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Faszination Mauritius: Vom Alltag zur Kultur

Blau oder rot – wie hätten Sie’s denn gern? Beides zusammen bietet nur der legendäre Bordeaux-Brief, jedenfalls wenn es um die Ausgaben der Mauritius geht. Die allermeisten Umschläge, auf denen die Marken einst klebten, fielen der Schere zum Opfer. Warum das beim Bordeaux-Brief nicht passierte, weiß Torsten Berndt.

Dreißigjähriger Krieg: Feldherrenbriefe

Nach dem Gemetzel von Stadtlohn, schon längst in der nächsten, von seinen Truppen besetzten Stadt, schrieb Feldherr Tilly einen Brief, der jüngst auf einer Auk­tion zur Versteigerung kam. Ein seltenes Ereignis, denn die meisten seiner Briefe liegen gut verwahrt in Archiven. Michael Burzan zeigt auf, was uns die Briefe des Herrn Tilly heute verraten.

Polarphilatelie: Faszination Antarktis

Die QO-100-Bodenstation auf Neumayer III erlaubt Schulfunk der besonderen Art: Arbeitsgemeinschaften in Schulen beschäftigen sich vorab mit dem Thema Antarktis und bauen mithilfe eines Funkamateurs eine kleine Satelliten-Bodenstation auf. Dann können sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf Neumayer III in der Antarktis sprechen und Fragen stellen.

