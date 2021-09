Mal dein Lieblingstier für eine Briefmarke!

Wie in jedem Jahr findet in Mülsen, der längsten Gemeinde in Sachsen, der Radlersonntag statt. Diesmal wegen der Coronapandemie nicht im Mai, sondern im August. Seit 2001 organisiert ein ehemaliger Postler eine Sonderpostbeförderung mit Fahrradkurier. Die Post erhält einen Zusatzstempel und wird postalisch weiterbefördert. Am 29. August 2021 ist es wieder soweit. Der Sonderumschlag kann…