Kinder-Malwettbewerb der Deutschen Post

Die LVZ Post und der Zoo Leipzig rufen zum gemeinsamen Malwettbewerb auf. Egal, ob Giraffe, Elefant, eine Vogelart oder große Raubkatzen – für die Motive gilt das Motto „Male dein Lieblingstier aus dem Leipziger Zoo!“. Wer also Spaß am Malen hat und auch gern in den Leipziger Zoo geht, schnappt sich Stift und Papier, und…