Post aus Erfurt von der BUGA 2021

In Ausgabe 8/2021 Ihrer DBZ berichtete Birgit Freudenthal über Gegenwart und historische Wurzeln der Bundesgartenschau, kurz „BUGA“, die in diesem Jahr vom 23. April bis zum 10. Oktober in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt stattfindet. Der in Erfurt beheimatete private Postdienstleister Funke-Post hat am 11. Juni 2021 zwei Sondermarken mit Motiven des bundesweiten Events für Gartenenthusiasten herausgegeben.

„Die 55-Cent-Marke für Postkarten zeigt die fröhlich-bunten BUGA-Gießkannen, während die 75-Cent-Marke für Standardbriefe das offizielle BUGA-Logo ziert“, erklärte ein Unternehmenssprecher. „So können Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau blumige Grüße durch ganz Deutschland schicken.“ Zum Versand entgegengenommen werden die Briefe und Postkarten über die leuchtend roten Funke-Post-Briefkästen. Diese stehen in allen Service-Centern der Funke Medien Thüringen und an zahlreichen anderen Standorten im Freistaat. Viele der Briefkästen tragen mittlerweile das auffällige bunte BUGA-Design und sind nicht zu übersehen. Sie befinden sich zum Beispiel in Erfurt auf dem Petersberg, in Weimar-Holzdorf, Apolda und Nordhausen.

Die Sonderbriefmarken sind erhältlich in allen Thüringer Service-Punkten der Funke-Post sowie in den Service-Centern der Funke Medien Thüringen. Wer nicht vor Ort sein kann, erhält die Marken zudem über Online-Shops unter den Adressen www.lesershop-thueringen.de/briefmarken sowie www.bugashop2021.de im Internet.