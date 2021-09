Batman & Co.: Neue Briefmarken der Royal Mail

in Europa und Übersee

by Marius Prill

Am 17. September 2021 verausgabt die Royal Mail neue Sondermarken zum Thema „Batman“ und „DC Comics„. Wie üblich, veröffentlicht die britische Post mehr als zehn Werte, die man in verschiedenen Präsentationsformen anbietet.

Schurken und Helden

Batman ist der nicht der einzige Superheld und Streiter für Recht und Ordnung in seiner Heimatstadt Gotham City. Bei der Auseinandersetzung mit den Bösewichten Joker, Harley Quinn und Penguin, Poison Ivy, Catwoman und dem Riddler kann er sich auf Batwoman, Robin und Batgirl, den Butler Alfred und Nightwing verlassen. Sie alle zeigen Marken der Kategorie 1st.

Unter Batmans Fledermauskostüm verbirgt sich der Milliardär Bruce Wayne, eine bekannte Persönlichkeit in Gotham City. Der Ursprung seines Kampfes gegen die Unterwelt liegt in Waynes Kindheit, als seine Eltern bei einem Raubüberfall vor seinen Augen erschossen wurden. Einer der wenigen, die von seinem Geheimnis wissen, ist Wanyes Butler Alfred Pennyworth.

Erfunden vom 1915 in New York geborenen Zeichner und Autoren Bob Kane, erschien der erste Batman-Comic im Jahr 1939 im Magazin Detective Comics. Wegen des Erfolgs seiner Detective Comics benannte sich der 1934 gegründete Verlag National Allied Publications in DC Comics um.

Gerechtigkeits-Liga

Neben Batman gehören die Comic-Helden Superman, Wonderwoman, Green Lantern und Flash sowie Cyborg und Aquaman, Supergirl und Shazam! zur Justice League. Gemeinsam sind sie auf sechs Werten der Kategorie 1st zu sehen, die in einem Kleinbogen erscheinen.

Auch die Mitglieder der Justice League sind Figuren des DC-Universums. Als Gruppe traten sie zum ersten Mal 1960 in einem Comic des Autoren Gardner Fox auf und verteidigten die Welt gegen die Angriffe Außerdirdischer.