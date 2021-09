„Verkehrsträgerwechsel“ in Rittersgrün

Am 25. September 2021 sind inzwischen 50 Jahre vergangen, dass die Schmalspurbahn Grünstädtel – Oberrittersgrün eingestellt wurde. Von der Schiene auf die Straße war damals das Thema, was die Menschen in der Region nach dem 25. September 1971 sehr beschäftigte. „Verkehrsträgerwechsel“ nannte man diesen offiziellen Akt. Der Verein Partnerschaftskomitee Rittersgrün gibt aus diesem Anlass erstmals gemeinsam mit der Deutschen Post in Bonn sowie dem Verein Sächsisches Schmalspurbahn-Museum einen Eisenbahnmotiv-Sonderstempel heraus. Der Sonderstempel zeigt einen wartenden IKARUS-Bus vor einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Strecke. Der Sonderstempel wird am Samstag, 25. September 2021, zum Festwochenende im historischen Wartesaal des Sächsischen Schmalspurbahn-Museums von 10 bis 17 Uhr von einem Mitarbeiter der Deutschen Post abgeschlagen. Im Rahmen dieses Events werden durch die Deutsche Post AG keine zusätzlichen Produkte vor Ort zum Kauf angeboten.

Sonderbahnpoststelle

Der Verein Partnerschaftskomitee ist ebenfalls vor Ort und bietet in einer Art Sonderbahnpoststelle (Zusatzstempel mit Form der Bahnpost ist möglich), dazu zwei Sonderbriefe mit Marken Individuell à 3,50 Euro, zwei Maximumkarten ebenfalls mit Marken individuell à 2,50 Euro und einen speziellen-Viererbogen mit Marken Individuell, postfrisch und gestempelt zusammen 30 Euro, Einzelpreis je 16 Euro an. So zeigt der Viererbogen den Rittersgrüner Lokomotivheizer Günter Donath auf dem Führerstand seiner IV K Lokomotive. Günter Donath war einer der ersten Eisenbahner, der sich nach Stilllegung der Strecke einer neugegründeten Arbeitsgemeinschaft des damaligen Deutschen Modelleisenbahnerverbandes der DDR zum Aufbau des Rittersgrüner Eisenbahnmuseums im Jahre 1972 anschloss. Der Sonderbogen würdigt auch die Arbeit Günther Donaths. Alle Marken, Karten und Briefe sowie der einmalige Bogendruck zeigen historische Eisenbahnmotive aus der Betriebszeit der Schmalspurbahn und können bestellt werden. Bestellungen: Partnerschaftskomitee e.V, Arnoldshammer 3, 08359 Breitenbrunn; E-Mail: arnoldshammer@t-online.de.