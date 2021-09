Förderpreis für philatelistische Jugendarbeit

Der Schwaneberger Verlag ruft nach dem Krisen-Jahr zur Bewerbung um den Hugo-Michel-Förderpreis 2021 auf, der herausragendes Engagement in der philatelistischen Jugendarbeit honoriert. Der mittlerweile 14. mit 500 Euro dotierte Hugo-Michel-Förderpreis soll erneut einer Organisation, Schule, Jugendeinrichtung oder auch einer Privatperson zugutekommen, die sich in besonderer Weise um die Förderung des philatelistischen Nachwuchses verdient gemacht hat. Dabei zeigt die Vielfalt der bislang ausgezeichneten 13 Preisträgerinnen und Preisträger auch, wie zahlreich die Möglichkeiten für jeden Einzelnen sind, etwas für die Philatelie und das Interesse an ihr zu bewirken. Angefangen beim für seine legendären Verkleidungen bekannten Bodo von Kutzleben im Jahr 2008 zeichnete Michel-Geschäftsführer Hans W. Hohenester mit dem Preis alljährlich auf der Internationalen Briefmarkenbörse Sindelfingen Förderer des philatelistischen Nachwuchses aus. Die bisherigen Preisträger zeigen, wie kreativ und vielfältig die Ideen sind, um für das Hobby zu werben.

Bewerbungen noch möglich

Im außergewöhnlichen Krisen-Jahr 2020 hat Michel einen neuen Ansatz gewählt und eine junge Sammlerin aus München zur Preisträgerin erklärt: Sabrina Buchholz wurde in kurzer Zeit zu einer begeisterten Sammlerin mit dem schwierigen Sammelgebiet Japan, ist bereits Mitglied im Münchener Sammlerverein und transportierte die Begeisterung für ihr noch recht neues Hobby in einer Zeit nach außen, in der viele Menschen – ob jung oder alt – nach geeigneten Hobbies suchen. Noch bis zum 30. September 2021 können sich alle Interessierten um den mit 500 Euro dotierten Preis bewerben oder Vorschläge einreichen. Schriftliche Bewerbungen per E-Mail an: vertrieb@michel.de oder per Post an die Verlagsadresse. Wichtig ist eine genaue Beschreibung der jeweiligen Aktivität, außerdem soll den Unterlagen eine Zustimmung zur Veröffentlichung beiliegen. Erwünscht ist auch Bild- oder auch Filmmaterial.

Titelabbildung: Der erste Hugo-Michel-Förderpreisträger Bodo von Kutzleben im Kostüm seiner damaligen Jugendaktion 2008 in Sindelfingen spricht zwischen Chefredakteur Oskar Klan und MICHEL-Geschäftsführer Hans W. Hohenester.