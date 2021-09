Ohne Matrixcode, aber mit Zuschlag

Liebe Leserinnen und Leser, viel Neues bietet der BRIEFMARKEN SPIEGEL im Oktober: Bildgewaltig ist das Titelthema Street Art. Die Deutsche Post AG startet zu dem nicht ganz unumstrittenen Thema eine neue Serie. Die erste Ausgabe stellt Birgit Freudenthal in ihrem Beitrag mit vielen farbenfrohen und beeindruckenden Beispielen für den noch jungen Kunststil vor. Und obwohl…

Seit 1981 feiern die Vereinten Nationen am 21. September jedes Jahres den Internationalen Tag des Friedens. Damit sollen weltweit die Hoffnung und Ideale des Friedens zwischen Nationen und Völkern sowie Mitgefühl und Freundlichkeit zwischen Individuen bestärkt werden. Am internationalen Tag des Friedens fordert die Generalversammlung der Vereinten Nationen Gewaltverzicht und Waffenstillstände in militärischen Konflikten. Ein…