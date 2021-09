LVZ Post feiert Messe-Neustart

in Deutschland

by Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung

Unter dem Motto „Wir feiern den Neustart!“ beginnt am 1. Oktober 2021 die beliebte Hobby- und Freizeitmesse modell-hobby-spiel nach einem Jahr pandemiebedingtem Ausfall. Im Jahr 2020 sollte die 25. modell-hobby-spiel gefeiert werden. Diesen Anlass nimmt die LVZ Post in diesem Jahr für einen Sonderstempel (Tagesstempel). Sie feiert diese Messe zudem mit einem neuen, nassklebenden Schmuckbogen im A5-Format. Er enthält fünf perforierte Briefmarken mit Motiven aus den Themenwelten Modelleisenbahn, Flugmodell, Spiel, Kreativbereich und BMX. Das Hintergrundmotiv gibt einen Blick in die Glashalle während der Messe.

Sondermarke und Sonderstempel

Zwei weitere Artikel sind im Besonderen für Sammler interessant: eine Einzelmarke mit dem Messemännchen in der Wertstufe 75 Cent für den bundesweiten Versand eines Standardbriefes, welches sich gemeinsam mit einer Messebesucherin über den Neustart freut. Diese Sonderbriefmarke findet sich in einem Markenheftchen mit einer selbstklebenden Marke wieder. Zur Sonderedition „Neustart“ gibt es einen weiteren Sonderstempel mit dem Ersttag 01.10.2021. Die Neuerscheinungen und der Sonderstempel zum Jubiläum und zur Sonderedition sind ab dem 1. Oktober 2021 auf der Messe am Stand der LVZ Post erhältlich. Dann sind Schmuckbogen, Markenheftchen und die Einzelmarke sowie der Sonderstempel zur Sonderedition auch im LVZ-Foyer im Peterssteinweg 19 erhältlich, insofern noch verfügbar.

Fotowettbewerb

Alle Besucher sind dazu eingeladen, am Fotowettbewerb teilzunehmen. Am Messestand steht dafür ein Zustellerfahrrad bereit. Die Teilnehmenden dürfen in die Rolle eines Zustellers / einer Zustellerin schlüpfen und ein Foto davon machen. Die Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb werden zum Start der Messe unter www.lvz-post.de veröffentlicht.